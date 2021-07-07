Охотник застрелил двух рыболовов в Ростовской области

В Ростовской области мужчина застрелил двух рыбаков Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области 35-летнего местного жителя признали виновным в том, что он застрелил двух мужчин. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

Следователи выяснили, что злоумышленник в ночь с 5 на 6 июня, будучи в нетрезвом состоянии, на берегу реки в районе села Новобатайск в Кагальницком районе повздорил с двумя рыболовами 35 и 36 лет. В порыве гнева подсудимый схватил охотничье ружье и выстрелил в мужчин. От полученных травм оба раненых скончались на месте происшествия.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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Говорят, ребята были лучшими друзьями. А эту версию сейчас проверяют следователи.