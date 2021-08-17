В Ростовской области пенсионера до смерти избили монтировкой

В убийстве подозревают 34-летнего мужчину, он заключен под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летний житель Красносулинского района заключен под стражу за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть знакомого мужчины. Об этом сообщает областной Следком.

- По версии следствия, 12 августа года подозреваемый следуя из хутора Черникова в хутор Петровский Красносулинского района, встретил знакомого 62-летнего мужчину. В ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений подозреваемый нанес мужчине множественные удары железной монтировкой по голове, туловищу и ногам. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении.

Подозреваемый помещен под стражу решением суда.

Следователь осмотрел место происшествия, изъял вещественные доказательства, опросил свидетелей и очевидцев.

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