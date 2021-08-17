Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 августа 2021 21:35

В Ростовской области мужчина пытался откупить сына от армии

Отдельное дело завели на начальника военкомата
ТИХОНОВА Татьяна
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уголовное дело передано в суд

Уголовное дело передано в суд

Фото: Александр ГЛУЗ

Красносулинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины, которого обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий.

- По версии следствия, мужчина в 2019 году через посредника передал начальнику отдела военного комиссариата Красного Сулина и Красносулинского района взятку за незаконное освобождение своего сына от призыва на военную службу, - говорится в сообщении областной прокуратуры. - После этого он получил военный билет, в котором было указано, что молодой человек годен к военной службе с ограничениями.

Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд. Дело в отношении военкома и посредника выделено в отдельное производство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пять кусочков сахара и сапоги»: откровения дочери погибшего на войне бойца ВМФ

Единственное, что осталось у ростовчанки Елены Молчановой о любимом человеке - старое фото и воспоминания (подробнее)