Авиационный кластер планируют создать в донском парке «Патриот»

Сейчас в парке уже работают две экспозиции. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области начали искать подрядчика, который спроектирует авиационный кластер для парка «Патриот». Сумма контракта - 12,1 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчик работ - областной центр патриотического воспитания молодёжи. Благоустроить планируют 43 тысячи квадратных метров. Речь идет об участке вблизи музея «Самбекские высоты».

Судя по документации, в парке должны разместить демонстрационные площадки, ангары для экспонатов и реставрации. Также планируют создать объездные дороги с твердым покрытием, выставить ограждения, смонтировать инженерные сети, освещение и камеры видеонаблюдения. Пропускная способность кластера - до 400 человек одновременно.

Работы на объекте собираются завершить до 1 декабря 2021 года. К этому времени необходимо не только спроектировать план, но и получить положительное заключение Госэкспертизы.

Ранее о создании авиакластера министру обороны Сергею Шойгу рассказал Василий Голубев. По словам главы региона, на сегодняшний день в парке уже открыли две экспозиции. Сам парк начал работу еще в 2020 году. Его создали при участии Минобороны России.

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