Жители Ростова высказались против «умных остановок»

Павильон оснащен оборудованием для отслеживания передвижения автобусов. Фото: портал «Активный ростовчанин»

Жители донской столицы высказались против «умных остановок», которые предлагают установить власти. Свое мнение люди выразили на портале «Активный ростовчанин». Сейчас там как раз идет голосование по этому вопросу.

Ранее пост с вопросом опубликовал городской департамент ЖКХ и энергетики. Ростовчанам напомнили, что одна такая остановка уже есть на пересечении Большой Садовой и Ворошиловского.

Павильон оснащен оборудованием для отслеживания передвижения автобусов. Также есть кнопка для слабовидящих, большой экран и точка доступа Wi-Fi.

- При производстве использованы передовые энергосберегающие технологии. «Умная остановка» оборудована видеокамерой. Это позволит контролировать работу перевозчиков и обеспечит безопасность. Установили кнопку 112 для вызова экстренной помощи, - говорится в тесте поста.

Однако далеко не всех восхитили эти технологии. Некоторые заявили, что деньги, предназначенные для монтажа остановок, лучше направить на борьбу с амброзией и другие нужды города. Есть и те, кто посчитал объекты бессмысленной тратой бюджетных средств.

- Нет смысла в этих остановках, когда нет транспорта вечером. С Военведа не уехать после 20 часов, а на Военвед последний автобус в 21 час. Для миллионного города какое-то хуторское расписание движения автобусов, - написал один из местных жителей.

- Лучше эти деньги направить на борьбу с амброзией и не просто на покос, а предпринять какие-то более действенные меры. Столько людей страдают от аллергии, - добавил еще один мужчина.

- Согласна частично. Считаю, внешний вид остановки нужно доработать до того состояния, когда она будет защищать от осадков и ветра. Прозрачные стены не защищают от солнца летом. В телефонах у всех приложения уже есть. Точка доступа WI-FI - спорно, интернет у каждого в телефоне. Оборудование для слабовидящих, видеокамера и кнопка 112 - хорошая задумка, - написала ростовчанка.

Сейчас «против» «умных остановок» проголосовали 118 человек, «за» - 82. Всего пост должен набрать 500 голосов.

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