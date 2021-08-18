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Наука18 августа 2021 13:42

Убивает вирусы и бактерии: уникальную установку разработали в Ростовской области

Аппарат влияет на бациллы и микроорганизмы с помощью смеси воздуха, озона и ультрафиолета
Ангелина СКИБА
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Человек должен зайти в такую камеру на 10-30 секунд после этого все вирусы на нем погибнут. Фото: сайт правительства РО

Человек должен зайти в такую камеру на 10-30 секунд после этого все вирусы на нем погибнут. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области местное предприятие разработало обеззараживающую установку, которой нет аналогов в мире. Она убивает вирусы и бактерии на любых поверхностях. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Аппарат влияет на бациллы и микроорганизмы с помощью смеси воздуха, озона и ультрафиолета. Техника представляет собой специальные кабины, которые могут устанавливать, например, при входах в здания. Они выдерживают температуру от + 45 до - 20 градусов.

Предполагается, что человек должен зайти в такую камеру на 10-30 секунд после этого все вирусы на нем погибнут. Установка уже прошла сертификацию. Этой разработкой заинтересовались не только в России, но и за рубежом.

- Ростовская область славится инновационными проектам. Успешно развиваются технологии и в отдельных сегментах с высоким экспортным потенциалом. В их числе оборудование для возобновляемых источников энергии, аддитивные технологии и нишевые продукты, например, системы ночного видения для сельхозтехники, - отметил Игорь Сорокин.

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