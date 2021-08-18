Отключения горячей воды в Ростове-на-Дону в сентябре 2021: где и когда

Подготовка к отопительному сезону продолжится в начале сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения горячей воды в Ростове-на-Дону в сентябре 2021 связаны с подготовкой к отопительному сезону. Рассказываем, где и в какие дни жителям придется приготовить тазики.

С 6 по 9 сентября в нескольких районах будут проходить испытания трубопроводов на прочность. В этот период отключения горячей воды в Ростове-на-Дону ожидаются на следующих участках:

- в северном микрорайоне в границах: Капустина – Пацаева – Бульвар Комарова – Стартовая – Планетная – Орбитальная – Обсерваторная – Венеры – Каракумская – Королева – Космонавтов – Волкова;

- в районе «Темерник» границах: Лелюшенко – Миронова – Думенко;

- в районе проспекта Ленина в границах: Нансена – Ахтарский – Текучева – Мечникова – Стадионная – Шеболдаева – пр. Ленина – Профинтерна – Я. Галана – Ларина – Погодина – Нариманова – Нагибина – Новаторов – Врубовая – Актюбинский;

- в центре Ростова в границах: набережная реки Дон – Сиверса – Локомотивная – Мечникова – Текучева – Театральный – Шолохова – 26 Линии, площадь Свободы и 21 Линии, а также по улицам: Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко;

- в западном микрорайоне в границах: Малиновского – Доватора – Мадояна – Стачки – Интернациональная – 2-я Володарского – Заводская – Каширская, а также в жилом массиве «Левенцовка» и по улицам: Пескова, Машиностроительный, Степана Разина, 3-я Кольцевая, Профсоюзная.

Водоснабжение возобновят, когда завершатся подготовительные работы. Горячая вода начнет поступать в дома без дополнительного оповещения.

Если на месте испытаний трубопроводов вы заметили течь или размыв грунта, нужно быть осторожным. Необходимо сообщить об этом по телефону круглосуточной диспетчерской службы — (863) 234-89-44.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотни домов в Ростове останутся без света на следующей неделе

Посмотрите, есть ли ваш дом в списке отключений энергетиков. (Подробности)