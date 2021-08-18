Ростов разделят на зоны по цвету и отделке фасадов

Речь идет о цветовом решении и отделке зданий и других сооружений. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Улицы Ростова зонируют в зависимости от требований к внешнему виду фасадов. Речь идет о цветовом решении и отделке зданий и других сооружений. Решение об этом приняли депутаты гордумы, сообщил в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Это решение позволит создать уникальную палитру города. Привести наши улицы к цветовой гармонии и неповторимому архитектурно-художественному облику. Также результатом проделанной работы будет прозрачная и понятная для всех правовая база, регулирующая вопросы архитектурного облика донской столицы, - написал Алексей Логвиненко.

Так, власти решили, что в зоне № 1 нельзя менять вид построек. Эта территория соответствует границам объектов культурного наследия.

Зону № 2 назвали местом основного цветового регулирования, она находится вдоль основных магистралей города.

Зона № 3 - территория ограниченного регулирования цветового решения и отделки. Это внутриквартальная жилая застройка и производственно-промышленные объекты.

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