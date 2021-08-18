Виктор Гочаров: «В Ростовской области планируют смягчить ограничения для общепита»

Ранее рестораторы пожаловались, что после усиления ограничений они потеряли 70% выручки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшие дни власти Ростовской области могут снять часть ковидных ограничений для кафе и ресторанов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы региона Виктор Гочаров.

- В ближайшие дни, думаю, губернатор внесет изменения в постановление № 272 в части снятия ограничений при работе предприятий общественного питания. Это произойдет, если не будет резких всплесков заболеваемости и при строгом соблюдении масочного режима", - сказал Виктор Гончаров.

Предполагается, что после смягчения санитарных мер люди смогут посещать летние площадки точек общепита без сертификатов о вакцинации, справок о перенесенной инфекции и ПЦР-тестов.

Виктор Гончаров также добавил, что в последнее время в донском правительстве уделили большое внимание консультациям с представителями отрасли общепита. Ранее рестораторы пожаловались, что после усиления ограничений они потеряли 70% выручки.

О возможном снятии части ограничений накануне заявил и губернатор Василий Голубев. По словам главы региона, такие шаги возможны только при улучшении эпидситуации.

- Если будет наблюдаться динамика улучшения, то сразу же приступим к корректировке. Поручения проработать некоторые ограничения уже даны. Это касается работы аттракционов, фитнес-центров, спортзалов, театров, общепита, проведения спортивных мероприятий, - сказал Василий Голубев.

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Об этом заявил губернатор (подробности)