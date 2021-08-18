В Ростовской области могут снять часть ковидных ограничений с общепита и спортзалов

Ограничения усилили с 4 августа из-за роста заболеваемости коронавирусом. Фото: сайт правительства РО
Санитарные ограничения по COVID-19 в Ростовской области могут смягчить только при улучшении эпидситуации по коронавирусу. Об этом заявил губернатор Василий Голубев. Слова главы региона цитирует сайт донского правительства.
- Мы будем тщательно анализировать текущую ситуацию. Если будет наблюдаться динамика улучшения, то сразу же приступим к корректировке. Поручения проработать некоторые ограничения уже даны. Это касается работы аттракционов, фитнес-центров, спортзалов, театров, общепита, проведения спортивных мероприятий, - сказал Василий Голубев.
Глава региона также добавил, что все предложения отрабатываются в зависимости от ситуации. Кроме того, власти сейчас рассматривают дополнительные меры поддержки бизнеса. Особенно это необходимо организациям общепита, которые после усиления санитарных мер потеряли 70% выручки.
Коронавирусные ограничения усилили с 4 августа. После этого в кафе, ресторанах, любых спортзалах, а также в общежитиях посетители должны предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенной инфекции или свежий ПЦР-тест. До 30% сократили заполняемость залов. Приостановлена плановая медпомошь.
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