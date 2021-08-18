Глава Минздрава Ростовской области опасается перебоев с поставкой кислорода

Василий Голубев призвал постоянно контролировать ситуацию и не допускать сбоев с поставками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из поставщиков кислорода для больниц не подтверждает новые контракты в Ростовской области. Об этом на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

- У нас есть опасения, но мы из решаем в оперативном порядке с Минпромторгом. Была проведена ревизия всех производственных мощностей. Один из поставщиков, который находится в Краснодарском крае, отказывается от исполнения контрактов, но пока это не коснулось области. Он подписал у нас увеличение закупки на 10%, но все еще не подтверждает выходы на новые контракты, - сообщил Юрий Кобзев.

В ответ на эти слова Василий Голубев призвал постоянно контролировать ситуацию и не допускать сбоев.

- Контакт должен быть ежечасный, ежесуточный с областным министерством промышленности. Нельзя допустить сбоев, нужно даже иметь определенный запас, - подчеркнул глава региона.

После этого участников совещания поспешил успокоить замгубернатора Игорь Сорокин. Он заверил, что сейчас кислорода больницам хватает.

- На территории Ростовской области есть предприятия, которые производят медицинский кислород. Они имеют лицензию, и в настоящее время при потребности максимально в 56 тонн производство составляет 64 тонны, - рассказал Игорь Сорокин.

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