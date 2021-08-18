Юрий Лоза сравнил с «черной дырой» трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Юрий Лоза ехал по трассе в Москву Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Певец и поэт-песенник Юрий Лоза раскритиковал трассу М-4 «Дон», а отрезок дороги в Ростовской области назвал «черной дырой». Своим мнением музыкант поделился на странице в Facebook.

- Больше суток добирался из Керчи в Москву на достаточно шустрой машине. И это в субботу и воскресенье, когда грузовиков меньше, чем в будни. Поток сумасшедший, дорожки узенькие, всё время приходится ползти через населённые пункты, светофоры и переезды. Когда выбрался на прямую магистраль, показалось, что все мытарства позади, но это только показалось, - написал Юрий Лоза.

После своего путешествия музыкант резюмировал, что трассу не построят никогда, потому что это вечная «кормушка».

- Мне думается, что М-4 «Дон» не построят никогда. И всё оттого, что сейчас она перекопана, а дорожники приступили к переделке и перекладке того, за что бодро и пафосно отчитались несколько лет назад. Процесс не остановить, потому что для ремонтников это вечная «кормушка». Направление, конечно, будет эксплуатироваться, но назвать его трассой язык не повернётся даже у самого неисправимого оптимиста, - заявил Юрий Лоза.

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