В Ростове ремонт памятника Стачке 1902 года планируют начать в 2022 году

Уже в 2021 году власти планируют подготовить проектно-сметную документацию. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове должны капитально отремонтировать памятник Стачке 1902 года. Об этом на заседании коллегии администрации города заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Этот комплекс - один из символов донской столицы. И основание, и памятник нужно брать всё в комплексе именно с благоустройством. Сегодня он в неплохом состоянии, но нужно работать, - сказал Алексей Логвиненко.

Уже в 2021 году власти планируют подготовить проектно-сметную документацию. После этого проведут экспертизу. В 2022 году приступят к ремонту.

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