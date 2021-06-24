Оскверняют памятники и хулиганят: что грозит «за неоднозначное самовыражение»

Некоторые хулиганы намеренно оскверняют памятники или унижают историю нашей страны Фото: соцсети

В России подняли вопрос об ужесточении наказания «за неоднозначное самовыражение на людях». Речь идет о случаях, когда хулиганы намеренно оскверняют памятники или унижают историю нашей страны. Также к опасным проявлениям отнесли прилюдные суициды или эпатажные выходки, которые привлекают массовое внимание.

Подобные нарушения в последнее время участились и в Ростовской области, в основном под внимание все чаще попадает молодежь. Так, например, совсем недавно - в мае этого года - шахтинские выпускники попали под внимание полиции после пьянки и танцев на памятнике Герою Советского Союза. Кадры с места «празднования» Последнего звонка тогда появились в соцсетях. Жители Дона были потрясены таким поведением и отношением к памяти предков.

Не менее вопиющий случай произошел зимой прошлого года. В Змиевской балке - на месте массового расстрела - около сотни родителей и детей устроили пикник с катаниями и развлечениями. «Забавы на костях» долго обсуждали в Интернете, разгорелся настоящий скандал.

Также в прошлом году в Ростове подростки спустили по ступеням колокол мемориала. Его потом восстанавливали. Что двигало молодыми людьми в момент хулиганства, неизвестно. А в 2019 году, также в донской столице, несколько юношей осквернили неприличным рисунком мемориал на проспекте Стачки. Дети плевали вокруг скульптуры и бросали окурки.

Эти поступки также стали достоянием гласности. В сети разгорелись целые баталии по поводу нравственного развития подростков, говорили о роли школы, о необходимости правильного воспитания. Некоторые даже заявили, что все подобные акции самовыражения - западный тренд. Однако в комментариях отметили, что в европейских странах такие выходки наказуемы.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» узнали в донском управлении МВД, что сейчас грозит за неоднозначное самовыражение вандалам и нарушителям.

- В случаях, когда люди выбегают на поле или оскверняют памятники, - не редкость. Во всех таких происшествиях составляют административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Штраф за это составляет от 500 до 1000 рублей, но может быть арест на 15 суток. Это уже определяет суд, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Места памяти и скорби: самые известные мемориалы в Ростове-на-Дону

Куда ростовчане приходят почтить память павших в войну земляков (подробнее)

Подземелье в парке и донской «Стоунхендж»: какие места в Ростовской области удивят даже местных жителей

Собрали ТОП-3 самых загадочных достопримечательностей (подробнее)