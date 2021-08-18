Более 9000 торговых мест готовы предоставить в Ростове для торговцев аксайских рынков

Речь идет о стационарных местах и о ярмарочной торговле Фото: Иван МАКЕЕВ

Для предпринимателей с аксайских рынков власти Ростов-на-Дону организовали более 9 000 торговых мест. Об этом в студии радио «КП - Ростов-на-Дону» 89,8 FM рассказал начальник управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

- Ростов готов быть буфером. Мы в кратчайшие сроки создали условия для принятия, в первую очередь, овощного рынка. Проанализировали ситуацию, поняли, что эта тема самая животрепещущая, и организовали на территории старого аэропорта временную площадку для торговли, - прокомментировал Константин Тихонов. - Мы готовы были предоставить более 9 000 торговых мест: можно было и с машин торговать, и возводить различные конструкции. Благодаря слаженной работе региональных властей социальную напряженность мы максимально снизили.

По словам Константина Михайловича, сейчас город может предоставить более тысячи мест и для фермеров.

Что касается ярмарок, то они успешно проводятся на территории старого мясокомбината, бывшего винно-водочного завода, в старом аэропорту и в районе Левенцовки. Эти площадки соответствуют требованиям действующего законодательства.

Напомним, на сегодня требования по проведению ярмарок ужесточены. Прежде чем определить для нее место, комиссия выезжает на предполагаемый объект и оценивает возможность проведения ярмарки.

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