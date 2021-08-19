Пробки в Ростове-на-Дону на утро 19 августа: пробки всего три балла

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 19 августа зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Всесоюзная, Таганрогская, Доватора, Малиновского и проспекте Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улице Красноврмейской, улице Варфоломеева, улице Максима Горького, проспекте Буденновском, проспекте Сиверса, проспекте Ворошиловском, улице Шеболдаева, проспекте Михаила Нагибина. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Зрелищная и 1-я форматная.

На Северном дороги от заторов свободны.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Орская, Вятская, Берберовская, Менжинского и проспекте Шолохова.

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