В Ростовской области продукты подорожали на 6,6%

Средняя зарплата зимой и весной составляла немного больше 37 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области зафиксировали рост цен на различные товары и услуги. Об этом говорится в отчете властей о социально-экономическом развитии региона за шесть месяцев 2021 года.

- Индекс потребительских цен в июне к декабрю 2020 года составил 104,1%. Цены на продовольственные товары выросли на 6,6%. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 3,2%, на платные услуги - на 1,7%, - сообщили в правительстве.

При этом средняя зарплата зимой и весной, по данным правительства, составляла немного больше 37 тысяч рублей, что на 8,9% больше показателей 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области поднялась цена на мясо, яйца и сливочное масло

Подорожали и непродовольственные товары (подробности)