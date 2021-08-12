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Общество12 августа 2021 19:30

В Ростовской области поднялась цена на мясо, яйца и сливочное масло

Подорожали и непродовольственные товары
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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В Ростовской области подорожали некоторые продукты

В Ростовской области подорожали некоторые продукты

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувший месяц в Ростовской области возросли цены на некоторые продуктовые и промышленные товары. Об этом сообщили в Ростовстате.

Цена на мясо и птицу возросла на 1,09%, на сливочное масло - на 1,67%, а яйца подорожали на 1,09%. Стоимость килограмма говядины в настоящее время составляет 380,49 рубля, свинины - 298,12 рубля, охлажденные куры стоят 156,67 рубля. А за килограмм сливочного масла покупателям предстоит отдать 549,94 рубля, а десяток яиц обойдется в 64,35 рубля.

Стоит отметить, что в целом продукты в Ростовской области немного подешевели, общее снижение цен составило 1,1%. А вот непродовольственные товары и услуги, наоборот увеличились в цене на 0,6% и 1,5%.

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