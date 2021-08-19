Никто не помог ребенку: жительница Ростова обвинила земляков в равнодушии

Девочке без сознания вызвали скорую помощь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовчанка обвинила земляков в черствости после несчастного случая с девочкой, которая лежала под забором, и никто не переживал по этому по воду. Ребенка просто старательно обходили, якобы не замечая. Об этом очевидица написала в соцсетях.

- Почему у нас в Ростове такие жестокие люди? Никогда не помогают друг другу. Вчера около 11 часов мы проезжали с мужем мимо Пединститута на Днепровском, и я увидела под забором девочку, было не понятно жива ли она. При этом люди на остановке даже не вызвали скорую и не попытались помочь этой девочке, ей на вид было лет 12-14. Мы остановились и вызвали медиков. Меня Ростов начинает все больше и больше разочаровывать, - призналась женщина.

Люди сразу же выразили свое мнение о произошедшем в комментариях. Одни были полностью согласны с автором поста, другие объяснили, что со спасением не все так просто, иногда доброе дело может обернуться бедой.

- Потому что поможешь, а потом еще плохой окажешься. Были случаи, когда жертвы писали заявления на своих спасателей, - пояснила одна из ростовчанок.

- Опасно к детям сейчас чужим подходить, - согласился в комментариях мужчина.

- Какие же люди бывают чёрствые. В том, чтобы убедиться в плохом самочувствии человека и вызвать скорую, нет ничего такого. За за что вас могли бы обвинить в домогательствах или ограблении? Вы и ваши близкие тоже могут оказаться в такой ситуации. Ее будьте бездушными, - обратилась к жителям донской столицы еще одна девушка.

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