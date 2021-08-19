С 19 августа в Ростовской области прогнозируют ливни с грозами

В донской столице в конце недели будет дождливо Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области до конца суток 19 августа местами ожидаются сильные дожди, шквалистый ветер до 20 м/с и грозы. Об этом сообщили в Росгидромете.

Примерно такую же погоду прогнозируют и завтра, 20 августа. В некоторых районах возможны ливни, а в ряде других территорий - только кратковременные дожди.

Такие же данные опубликовали и на сайте Гидрометцентра. Так, например, в донской столице в конце недели будет дождливо. Ближе к субботе температура воздуха понизится на несколько градусов. Сегодня в среднем +33, завтра - +28, а послезавтра уже +26.

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