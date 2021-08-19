В Ростове с 30 августа ограничат проезд по улице Профсоюзной

Дорогу перекроют на время въезда-выезда строительной техники Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове с 30 августа на неопределенный срок ограничат движение транспорта по улице Профсоюзной. Речь идет об участке в створе дома № 22. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.

Как пояснили в ведомстве, дополнительные преграды на этой территории установят из-за строительных работ. Дорогу перекроют на время въезда-выезда техники.

Также с 4 сентября в донской столице всем машинам, кроме автобусов, запретят останавливаться сразу на нескольких улицах: на Ворошиловском по восточной стороне от Станиславского до Московской, на Большой Садовой по северной стороне от Семашко до Думского проезда, на Буденновском в районе дома № 39.

Кроме того, нельзя будет парковаться на Береговой по южной стороне от Береговой, 10 до Соборного, на Береговой в створе зданий 37 и 39, на Седова от Седова, 21 до Чехова и на Карла Маркса от дома № 16Б до № 10.

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