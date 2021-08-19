В Ростове обесточивают бары и клубы, которые нарушают санитарные правила

Ночным заведениям нельзя работать после полуночи из-за коронавирусных ограничений Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Ростове обесточивают бары и клубы, которые вопреки санитарным правилам работают после 12 часов. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал глава городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

- Когда начинали ночные рейды, число организаций, работающих после полуночи, превышало десятки. Сейчас это 3-4 точки. Мы боремся с нарушителями, принимаем различные меры, но иногда у них выключается свет. Не мы это делаем, однако иногда так происходит, - рассказал Константин Тихонов.

Чиновник добавил, что в донской столице около 30% организаций не соблюдают ограничения по коронавирусу. В том числе, кроме поздней работы, выявляют нарушения масочного режима и социальной дистанции. В большинстве случаев составляют протоколы, которые потом рассматривает суд.

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