В Зернограде вертолет Ми-26 назовут в честь героя афганской войны Виталия Павлова

Виталий Павлов командовал 50 отдельным смешанным авиаполком. Фото: сайт Минобороны России

В Зернограде один из вертолетов Ми-26 назовут в честь Героя Советского Союза, генерал-полковника Виталия Павлова. Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Новое имя винтокрылой машине присвоят уже в ближайшую субботу, 21 числа. Во время церемонии проведут митинг, а также возложат цветы и венки около памятника «100 лет авиации России». Это мероприятие посетят не только военные, но и гражданские, в том числе ветераны, молодежь и представители местной власти.

С июля 1981 по декабрь 1982 года Виталий Павлов командовал в Афганистане 50 отдельным смешанным авиаполком. Он лично участвовал в опасных операциях. Совершил 307 боевых вылетов, налетал 567 часов.

За мужество и героизм Виталию Павлову присвоили звание Героя Советского Союза. Также он был награжден орденами Ленина, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, «За военные заслуги (Россия)» и многими другими медалями, даже иностранными.

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