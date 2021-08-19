Штормовое предупреждение: Ростовскую область накроют дожди с грозами

Во время ветра нельзя стоять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Местами в Ростовской области до конца суток 19 августа, а также течение 20-21 августа ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-24 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на Ростгидрометцентр.

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными в непогоду. Во время ветра нельзя стоять под деревьями и любыми слабоукрепленными конструкциями. Подходить к оборванным проводам опасно для жизни.

В случае ЧП нужно звонить по номерам «101» или «112». Единый телефон доверия управления МЧС России по региону: (863) 239-99-99.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 19 августа в Ростовской области прогнозируют ливни с грозами

Синоптики также обещают шквалистый ветер до 20 м/с (подробности)