Бывшего министра ЖКХ Ростовской области оставили под арестом до 24 ноября

Экс-чиновника задержали в прошлом году Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области бывшего министра ЖКХ Андрея Майера оставили под арестом в СИЗО до 24 ноября 2021 года. Вердикт огласили после в Ленинском районе донской столицы. Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Меру пресечения продлили на 3 месяца до 24 ноября включительно. Решение приняли из-за особой сложности дела. Также следствие опасается, что подозреваемый может выехать за пределы страны, - пояснили в инстанции.

Экс-чиновника задержали в прошлом году по подозрению в превышении полномочий. Уголовное дело связано нарушениями при благоустройстве парка «Вересаево». Андрей Майер возглавлял донское министерство ЖКХ с 2016 года. Он ушел с поста весной 2020 года.

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