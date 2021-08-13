Подозреваемую отправили под арест в Ленинском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове бухгалтера семьи Бабаевых отправили под домашний арест на 2 месяца, до 10 октября включительно. Об этом сегодня, 13 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Женщину подозревают сразу по двум статьям: «Участие в преступном сообществе» и «Незаконное предпринимательство». Ее арестовали вчера, 12 августа.

По версии следствия, с 2000 по апрель 2021 года специалист помогла членам ОПГ завладеть 9 участками, которые числились в фонде земель Аксайского района. Их общая площадь - 34,9 га, кадастровая стоимость - 452,5 млн рублей.

На этой территории потом организовали нелегальную предпринимательскую деятельность, которая принесла не менее 236 млн рублей. Также дополнительно смогли «отмыть» еще около 11 млн рублей.

Организатором преступной банды считают бизнесмена Карима Бабаева. Его сыновья - Эдуард и Вадим - также находятся в числе подозреваемых. Им вменили создание ОПГ, мошенничество и незаконное предпринимательство. Кроме того, с ними связан бывший глава района Виталий Борзенко.

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