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Происшествия12 августа 2021 14:50

В Ростовской области задержали одного из бухгалтеров семьи Бабаевых

Предварительно, разбирательство начали после допроса местного предпринимателя
Ангелина СКИБА
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По какой статье проходит бухгалтер, пока неизвестно

По какой статье проходит бухгалтер, пока неизвестно

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области задержали бухгалтера одного из предполагаемых участников аксайской ОПГ. Уже через несколько часов должны решить вопрос о заключении под стражу. Об этом сегодня, 12 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- В четверг, 12 августа, в 17 часов в Ленинском районном суде рассмотрят заявление о заключении под стражу. Женщина числится бухгалтером ООО СХП «Мускатное», принадлежащее одному из семьи Бабаевых, - прокомментировали в инстанции.

По какой статье проходит бухгалтер, пока неизвестно. Предварительно, разбирательство начали после допроса местного предпринимателя. Сейчас подозреваемая временно находится в изоляторе.

Организатором преступной банды в Аксайском районе считают бизнесмена Карима Бабаева. Его сыновья - Эдуард и Вадим - также находятся в числе подозреваемых. Им вменили создание ОПГ, мошенничество и незаконное предпринимательство. Кроме того, с ними связан бывший глава района Виталия Борзенко.

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Предварительно известно, что ходатайства якобы поступили от местной администрации (подробности)