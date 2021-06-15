В Аксайский районный суд поступили новые иски против семьи Бабаевых

Ответчики - сыновья бизнесмены Карима Бабаева, которого подозревают в создании ОПГ Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые иски против семьи бизнесмена Карима Бабаева поступили в Аксайский районный суд. Как пояснили в пресс-службе инстанции, заявления к рассмотрению, предположительно, должны принять через несколько дней. Иски могут рассматривать разные судьи.

Предварительно известно, что ходатайства якобы поступили от администрации района. Ответчики - Вадим и Эдуард Бабаевы - сыновья беглого предпринимателя, которого подозревают в создании ОПГ. Также в материалах значится имя и самого Бабаева старшего. О чем будут проходить прения сторон пока неизвестно.

Ранее Ленинский районный суд Ростова продлил арест братьям Бабаевым до десятых чисел августа. Также из СИЗО не выпустили еще одного подозреваемого по делу о создании преступной банды - экс-главу администрации Аксайского района Виталия Борзенко.