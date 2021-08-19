В Ростове на ликвидацию стихийных свалок потратят почти 50 млн рублей

В этом году в городе убрали уже 55 тысяч тонн мусора. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове из бюджета на борьбу со стихийными свалками дополнительно выделили 49,9 млн рублей. За это решение проголосовали депутаты городской думы, сообщил в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Деньги пойдут на ликвидацию несанкционированных свалок. Проблема обострилась после закрытия в прошлом году мусорного полигона. То тут, то там появляются стихийные очаги с бытовыми и строительными отходами, устранение которых не входит в обязанности регионального оператора. "Тушить" этот мусорный "пожар" приходится бюджетными деньгами, - написал Алексей Логвиненко.

Всего с начала года в городе ликвидировали уже более 2 тысяч свалочных очагов. Это больше 55 тысяч тонн. Цифра почти вдвое больше, чем в прошлом году.

- Для сравнения в 2020 году за этот же промежуток времени было утилизировано 30 тысяч тонн отходов. На эти цели тогда направили 27 млн рублей. Между тем, эти деньги город мог бы пустить на другие социально-значимые нужды. Призываю ростовчан к грамотному обращению с мусором, уважительному отношению к донской столице, - добавил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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