Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 19 августа: заторы на дорогах оценены в пять баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 19 августа: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Варфоломеева, улице Текучева, улице Курской, улице Футбольной, улице Мечникова, улице Немировича-Данченко, улице Нансена, проспектах Сиверса, Ленина, Михаила Нагибина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Таганрогская, Портовая, Мадояна, Спартаковская, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, Обсерваторная, Бодрая, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, переулку Сальскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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