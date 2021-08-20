По словам очевидца, ушастого явно ранили специально Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителей Ростова возмутила расправа над зайцем в Ботаническом саду. Фото с брошенным на тропинке, измученным животным накануне появилось в соцсетях. Все заснял очевидец, который вышел на прогулку.

По словам мужчины, ушастого явно ранили специально, на боку у него остались несколько отметин, предположительно, от огнестрела.

- Возможно, это не один убитый заяц. В другом месте лежала подстреленная ворона. Однозначно, это уголовное преступление, - написал ростовчанин.

Эта новость вызвала бурю эмоций у многих пользователей сети. Многих просто ошарашила такая жестокость. Люди высказали возмущение.

- Это ужасно, с каких пор разрешено отстреливать животных в ботанических садах. Что происходит с людьми, если, конечно, их можно так называть?, - отреагировала девушка в комментариях.

- Охота разрешена только в охотсезон, с лицензией и только в специальных угодиях. Это даже не браконьерство. Скорее всего, была пневматика, но все равно стрельба в неположенном месте. Штраф за это приличный, - добавил мужчина.

- И назовешь это человеком нормальным? Изверг. Животные страдают от человеческих рук, люди стали агрессивными, дикими. Самое обидное, что этого недочеловека не найдут, и он будет ходить по воле и убивать живое. Нельзя такого допускать, - заявила жительница донской столицы.

Однако в комментариях были и другие мнения. Так, например, еще один мужчина попросил всех «умерить пыл и разобраться в теме». Он посчитал, что на самом деле все совсем не так.

- Умерьте пыл и постарайтесь минимально разобраться в теме. Ваши нападки и заключения о пулевых ранениях ничего общего с данной находкой не имеют. Экземпляр либо жертва хищника изначально, либо пал от иных причин, а ранения как раз следы обеда ворон. Не стройте из себя экспертов-криминалистов-баллистиков, - обратился ростовчанин к другим участникам интернет-беседы.

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