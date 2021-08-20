Сити-менеджер Алексей Логвиненко встретился в жителями Ростова

Глава администрации провел личный прием жителей донской столицы. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове приведут в порядок улицу Офицерскую, благоустроят пешеходную зону на Университетском и обустроят спортплощадку на Немировича-Данченко. Все эти задачи выполнят уже этой осенью, сообщил в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко. Глава администрации рассказал о ближайших планах после личного приема жителей донской столицы.

- Большинство вопросов, с которыми ростовчане пришли ко мне на прием, касались благоустройства. Например, до 30 октября приведут в порядок улицу Офицерскую. Здесь появится не только асфальтовое покрытие, но и ливневки, и тротуары. Уже сегодня подрядчик приступил к работам. Более 10 млн рублей выделили на этот проект. Кроме того, по просьбам ростовчан мы отремонтируем мост через ручей Безымянный, - написал Алексей Логвиненко.

Также, по словам главы администрации, к середине ноября на Университетском благоустроят пешеходную зону. На это потратят 19 млн рублей. Территорию украсят новой плиткой, светильниками, качелями и скамейками. Должны высадить 41 дерево, 1500 кустарников и клумбы с цветами.

А до 30 сентября должны завершить обустройство спортивной площадки на Немировича-Данченко.

- С понедельника начнутся ремонтные работы. Появится новое покрытие, тренажеры и спортивный инвентарь. Срок окончания работ - 30 сентября. Этот проект обойдется городскому бюджету в 4 млн 990 тысяч рублей, - признался Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер добавил, что в Советском районе на территории бывшего совхоза «Нива» до 1 сентября должны оборудовать пешеходную аллею к школе №88. Кроме того, в этом районе разбитые дороги «в ближайшие время отсыпят щебнем, а весной участки с наибольшим трафиком будут заасфальтированы».

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