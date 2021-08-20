Под ударом стихии: Ростов накрыл тропический ливень

Дожди с грозами обещают и завтра 21 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

В эти минуты Ростов накрыл сильный дождь. Сейчас, судя по данным сервиса «Яндекс. Погода», заливает большую часть города. Под ударом стихии донская столица пробудет еще примерно два часа.

Также по карте видно, что дождевой фронт обосновался не только в донской столице, непогода разгулялась в Батайске, Азове и Таганроге. Сейчас на улице довольно темно из-за туч, и это несмотря самый разгар дня - на часах только 14 часов.

Ранее из-за неблагоприятного прогноза погоды в Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Ожидания синоптиков сбылись в точности. Дожди с грозами обещают и завтра 21 августа.

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При этом будет достаточно тепло - в районе +27-28 градусов (подробности)