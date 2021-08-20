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Общество20 августа 2021 12:36

Синоптики спрогнозировали дождливые выходные в Ростовской области

При этом будет достаточно тепло - в районе +27-28 градусов
Ангелина СКИБА
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Ранее жителей Дона предупредили о непогоде 20 и 21 августа

Ранее жителей Дона предупредили о непогоде 20 и 21 августа

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных - 21 и 22 августа - местами в Ростовской области ожидаются дожди. В основном это будут кратковременные осадки. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

При этом в Ростове в ближайшие два дня воздух прогреется в районе +27-28 градусов. В воскресенье обещают только переменную облачность. Дождей не должно быть. Похожая погода установится в большинстве территорий. А самыми жаркими эти выходные будут в Цимлянске, там столбики термометров поднимутся до +29 градусов.

Ранее пресс-служба областного управления МЧС предупредила жителей Дона о непогоде 20 и 21 августа. Сегодня и завтра, по данным спасателей, кроме осадков, могут быть грозы, град и шквалистый ветер до 20-24 м/с.

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