Контроль в автобусах: как собираются усилить масочный режим в Ростовской области

Должны проработать идею об использовании видеокамер в салонах. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области ситуацию, связанную в масочным режимом в автобусах и троллейбусах, должны лично контролировать руководители автотранспортных предприятий. Такое заявление сделал заместитель губернатора Виктор Вовк. Об этом сообщает сайт донского правительства.

- Работа, проводимая Минтрансом и муниципалитетами, недостаточна. Фактическая ситуация требует ее усиления. Большинство пассажиров масочный режим игнорируют. Безусловно, маска создает дискомфорт. Но общественный транспорт по-прежнему остается источником повышенного риска. Руководителям транспортных предприятий рекомендую лично мониторить ситуацию - без предупреждения инспектировать свой подвижной состав. Увидите, отношение водителей к санэпидрежиму будет иное, если они поймут, что вы включены в этот процесс не только теоретически, - подчеркнул Виктор Вовк.

Также замгубернатора поручил организовать качественно новую работу: создать запись и трансляцию аудиороликов с напоминанием о том, что на линии ведется контроль и нарушителей наказывают.

Кроме того, должны проработать идею об использовании видеокамер, на них будут попадать люди без масок. Кроме того, на остановка должны появиться комплесы фотовидеофиксации. Теперь будут ежедневно патрулировать вокзалы.

По данным властей, сейчас организаторы перевозок заговорили о возможно увеличении числа машин на маршрутах. Например, нарастить подвижной состав уже в сентябре собирается департамент транспорта Ростова. Это связано с новым учебным годом и ростом пассажиропотока.

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