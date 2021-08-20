Уже 43 группы следят за масочным режимом в автобусах и на остановках Ростова

У людей при входе в транспорт проверяют наличие масок. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове в три раза - с 13 до 43 - увеличили количество групп, которые должны следить за масочным режимом на остановках и в автобусах. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает сайт городской администрации.

Контролируют ситуацию сотрудники транспортных компаний. Они обходят конечные остановки и крупные пересадочные узлы, а также проверяют наличие масок у людей при входе в общественный транспорт. Кроме того, под пристальным вниманием находятся водители, они обязаны строго соблюдать санитарные правила.

Ранее в Ростовской области также усилили контроль в местах массового скопления людей. Сейчас вокзалы, рынки, торговые центры патрулируют сотрудники полиции, Росгвардии и других ведомств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Провели рейд: в автобусах Ростова нашли неисправные кондиционеры

Всего за день осмотрели 50 салонов (подробности)