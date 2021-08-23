Огромным граффити украсят жилую многоэтажку в Азовском районе

Профессиональные художники адаптировали изображение к местным реалиям. Фото: сайт администрации Азовского района

Огромным рисунком украсят жилую многоэтажку в селе Кулешовка Азовского района. На сайте местной администрации уже опубликовали окончательный вариант эскиза. На нем изображены казак и казачка, по всей видимости, радушно принимающие гостей.

Этот рисунок победил в конкурсе «Выбери граффити». Однако его все-таки немного улучшили перед тем, как утвердить.

- Профессиональные художники адаптировали изображение к местным реалиям. Скорректировали форменную одежду казака. На заднем плане появилось изображение Старочеркасского войскового сбора и Азовского порохового погреба, - рассказали в районной администрации.

Не менее интересным жители Ростовской области посчитали пиксельный портрет Петра I. Необычным граффити мастер украсил центральную аллею Таганрога. Сейчас полюбоваться на этот арт-объект может любой желающий.

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Площадь полотна — более 350 квадратных метров (подробности)