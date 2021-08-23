В Ростовской области нашли 14-летнюю Алису Шпыркову

О том, где была школьница, пока неизвестно. Фото: группа в VK поискового отряда «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области нашли 14-летнюю аксайчанку Алису Шпыркову. Девочку искали пять дней и, к счастью, нашли живой. Об этом сегодня, 23 августа, сообщили в группе VK поискового отряда «ЛизаАлерт Юг».

- Алиса Шпыркова найдена, жива. Благодарим Елену за очень важный и своевременный звонок на «горячую линию» отряда, - подписали пост в соцсети.

Однако о том, где была школьница и почему она исчезла на несколько дней, пока не пояснили. Девочка пропала 19 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские полицейские отыскали сбежавшего от бабушки школьника

Ребенок решил прогуляться в парке (подробности)