Ростовские полицейские отыскали сбежавшего от бабушки школьника

Полицейские отыскали школьника в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице местные полицейские помогли пенсионерке отыскать внука.

В отдел полиции обратилась пожилая женщина и рассказала, что пропал ее восьмилетний внук. Он ушел из дома 22 августа и по настоящее время так и не вернулсяя. Самостоятельно разыскать его тоже не удалось.

Правоохранители незамедлительно бросили силы на поиски ребенка. Отыскать его удалось в одном из городских парков, в котором мальчик просто решил погулять. Полицейские смогли отыскать его за несколько часов, а затем передать из рук в руки любящей бабушки.

- В отношении несовершеннолетнего противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Для предупреждения подобных ситуаций инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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