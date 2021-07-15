В Ростове уже сутки не могут отыскать дезориентированного мужчину

В Ростове разыскивают пропавшего мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В донской столице уже целые сутки разыскивают дезориентированного мужчину.

43-летний Александр Юрьевич Кленов ушел из дому 14 июля около восьми часов вечера и скрылся в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным и на связь с родными он тоже не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам близких, рост пропавшего около 167 сантиметров, он среднего телосложения и имеет зеленые глаза и бороду с проседью. На момент исчезновения на нем были желто-оранжевая майка, красно-белые шорты и он был босым.

- Помогите найти человека! Он не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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