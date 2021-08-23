Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 23 августа: в городе пробки - четыре балла

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 23 августа: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Шаумяна, улице Курской, улице Футбольной, улице Мечникова, улице Немировича-Данченко, улице Нансена, улице Ларина, проспектах Сиверса, Ленина, Театральном, Богатяновском спуске, Михаила Нагибина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Таганрогская, Мадояна, Спартаковская, МОПРа, Международная проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, 1-я Форматная, Орбитальная, Беляева, Бодрая, Нариманова, в переулке Ольховском, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Чистопольской, Казахской, Менжинского. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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