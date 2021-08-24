Жители Ростова попросили вернуть пешеходные переходы в Октябрьском районе

Один из переходов обещали вернуть после открытия моста на Малиновского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростова попросили власти вернуть пешеходные переходы на пересечении Дачной и Вавилова, а также на площади 2-ой Пятилетки. Свое обращение местные жители разместили сегодня, 24 августа, на портале «Благоустройство города».

- В январе из-за закрытия моста на Малиновского убрали переход с обещанием, что это временно. Уже месяц как мост открыли, но пешеходный переход на перекрестке Дачная/Вавилова, а также в районе рынка на площади 2-ой Пятилетки не вернули, - говорится в сообщении.

Ростовчане добавили, что одна из «зебр» особенно нужна, потому что уже 1 сентября детям нужно идти в школу, и с переходом им будет намного удобнее и безопаснее добираться на остановку.

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