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Общество24 августа 2021 18:24

Когда заканчивается купальный сезон в Ростовской области: до какого числа открыты пляжи

Рассказываем, в какие дни еще можно устроить заплыв в Дону и Азовском море
Михаил СТРИЖЕВ
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Купальный сезон начался 1 июня. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Купальный сезон начался 1 июня. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Купальный сезон в Ростовской области продолжается почти три месяц, но еще не скоро подойдет к концу. Рассказываем, до какого числа будут открыты пляжи в донской столице.

Сейчас ростовчане могут отдохнуть на муниципальном пляже на острове Зеленом и на центральном пляже на улице Левобережной. С 1 июня пляжи работают с 10.00 до 20.00.

Как сообщили власти, купальный сезон продлится еще два месяца.

— Согласно постановлению, пляжи будут действовать до 1 октября, — говорится в сообщении администрации.

Меньше времени у тех, кто хочет искупаться в Таганроге. В приморском городе пляжи будут работать лишь до 15 сентября.

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