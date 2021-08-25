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Происшествия25 августа 2021 10:03

Искали три недели: 41-летнюю женщину нашли мертвой в Ростовской области

Женщина пропала без вести еще в начале августа
Ангелина СКИБА
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Что произошло с женщиной, пока неизвестно. Фото: страница в VK поискового отряда «ЛизаАлерт Юг»

Что произошло с женщиной, пока неизвестно. Фото: страница в VK поискового отряда «ЛизаАлерт Юг»

41-летнюю Валерию Полиевктову, которая пропала без вести в Ростове, нашли мертвой. Женщина пропала без вести еще в начале августа, и ее, можно сказать, искали всем миром, в том числе родственники и волонтеры. О завершении поисков сообщили в отряде «ЛизаАлерт Юг».

Известно, что Валерия Полиевктова исчезла еще 7 числа. Именно с этого момента она перестала выходить на связь с близкими. Никто не знал, куда она могла уйти. Поиски вели около трех недель.

Что произошло с женщиной, пока неизвестно. Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства гибели.

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