В Ростовской области от планки в 2 млн человек привили уже 65,5%

Общий план - привить 60% взрослого населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области привили уже 65,5% от общей планки в 2 млн человек взрослого населения. Об этом сегодня, 25 августа, на заседании в правительстве региона заявил глава донского Минэкономя Максим Папушенко.

- Общий план - привить 60% взрослого населения, то есть более 2 млн человек. На сегодня от этой цифры вакцинировали уже 65,5%, - сообщил Максим Папушенко.

Также министр добавил, что сейчас в регионе работают 353 пункта вакцинации. Кроме того, по состоянию на 17 августа, функционируют 30 госпиталей, в которых задействовали около 4,5 тысяч коек.

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