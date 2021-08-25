Пропали без вести: в Ростовской области ищут парня и девушку на Geely Emgrand

Если вы видели Алмаза и Дарию, позвоните в полицию. Фото: пресс-служба МВД России по РО

В Ростовской области разыскивают 19-летнего парня и 15-летнюю девушку, которые уехали из дома в Оренбургской области. Молодые люди пропали без вести еще 11 июля 2021 года. Они уехали из поселка Зелёный Дол на автомобиле Geely Emgrand.

Молодой человек - Имашев Алмаз Азаматович 2002 года рождения. Приметы: рост 150-160 см, крепкого телосложения, короткие черные волосы. На предплечье левой руки у парня есть родинка, на запястье левой руки - шрам от пореза. Был одет в серую футболку и темное спортивное трико с логотипом «Адидас».

Девушка - Аемшеева Дария Дисенгалеевна 2006 года рождения, она родом из села Васильевка. Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, темные волосы ниже плеч. Была одета в белую футболку, синюю жилетку с капюшоном и черные брюки.

Сотрудники полиции просят всех, кто видел Алмаза и Дарию, позвонить по телефону 8 (35330) 2-14-22.

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