Во дворах Ростова под авто попали уже 9 человек

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове с начала года при ДТП во дворах домов пострадали уже 9 человек. Жителей донской столицы - как водителей, так и пешеходов - просят быть внимательными и осторожными. Цифру озвучили сегодня, 25 августа, в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что виновниками таких происшествий в большинстве случаев оказываются владельцы авто. Основная причина - движение задним ходом и нежелание ожидать пока люди пройдут мимо. 90% ДТП во дворах произошли днем.

- Госавтоинспекция обращается к водителям с призывом быть предельно внимательными при движении. Также нельзя отвлекаться от управления на мобильные телефоны и разговоры с пассажирами, - напомнили ростовчанам.

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