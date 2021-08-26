В Ростове планируют создать запас на случай войны или ЧС

Питание на склады собираются брать из расчёта на 50 человек на срок до 6 месяцев Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ростове планируют утвердить новое постановление о запасе продовольствия и техники на случай войны или крупных ЧС. Этот документ пока на стадии обсуждений. Прежний список сформировали еще в 2012 году, сейчас он опубликован на сайте городской администрации.

В тексте говорится о необходимости резерва медикаментов, продуктов питания, сухпайков и различной техники - от лодок до мини-лабораторий. В новом постановлении должны утвердить примерно такой же набор.

Все нужно будет хранить на специальных складах. Макароны, чай, сахар, хлеб и другие продукты собираются брать из расчёта на 50 человек на срок до 6 месяцев.

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