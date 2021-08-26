Сити-менеджер Ростова готов встретиться с урбанистом Ильей Варламовым

Алексей Логиненко планирует обсудить с Ильей Варламовым сохранение исторической застройки Ростова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сити-менеджер Алексей Логвиненко заявил, что готов встретиться с урбанистом Ильей Варламовым и обсудить развитие города, а также сохранение исторической застройки. Это «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в администрации донской столицы.

- Хотим сделать Ростов удобным и комфортным. Возможно, взаимодействие с Ильей Варламовым окажется интересным опытом, а его идеи помогут сделать наши улицы еще лучше, - пояснил Алексей Логвиненко.

И это не просто слова - городские власти уже связались с представителями Варламова, чтобы договориться о встрече. Такое решение приняли после комментария блогера. Ранее он сообщил, что сначала обрадовался корректировке документа по благоустройству, но потом заметил, что изменения приняли не полностью.

- Из финальной версии убрали запрет на использование штукатурки «короед», а также «пластиковых и металлопластиковых конструкций», - отметил Илья Варламов.

В 2018 году урбанист основал фонд сохранения исторического наследия «Внимание!». Эта организация восстанавливает облик старинных построек или отдельных частей фасадов. Только к концу января прошлого года активисты восстановили 16 объектов, в процессе реставрации на тот момент находилось ещё 10. Фонд также занимается обновлением зданий и в Ростове-на-Дону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростов разделят на зоны по цвету и отделке фасадов

Это решение позволит создать уникальную палитру города (подробности)