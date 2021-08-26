Группа губернаторского контроля провела масштабную проверку в Таганроге

С проверкой посетили школу №39. Фото: сайт правительства РО

Группа губернаторского контроля устроила масштабную инспекцию в Таганроге. Специалисты во главе с замгубернатора Александром Скрябиным выяснили, как в городе выполняют нацпроекты, сообщает сайт донского правительства.

Так, группа посетила несколько медучреждений. Например, побывали в детском перинатальном центре. Сейчас в этом здании 1937 года постройки как раз ведут капремонт. Александр Скрябин выяснил, что подрядчик отстает от графика уже на 85 дней. Этот вопрос сразу же обсудили на месте.

Второй точкой маршрута стала детская поликлиника № 2. Здесь также требуется капремонт. В прошлом году на это выделили деньги, но работы еще не завершены.

- Есть объективные причины изменения сроков сдачи объекта - было обнаружено, что одна из плит перекрытия потеряла несущую способность, поэтому потребовались дополнительные мероприятия, - пояснил Александр Скрябин.

Также с губернаторским контролем посетили и местную школу №39. Этот объект оставил о себе положительное впечатление. Обновление завершили еще в прошлом году. Учреждение хорошо оборудовано, имеет новые актовый и спортивные залы, стадион.

Во время поездки говорили также о дорожных работах. Так, например, многих таганрожцев сейчас волнует будущее улицы Петровской.

- По поручению губернатора мы разбирались в причинах нарушения сроков ремонта дороги на Петровской. Конечно, этот вопрос вызывает беспокойство и дискомфорт и у самих таганрожцев. Мы обсудили причины, сроки, и есть надежда, что оперативно эти работы будут завершены, - отметил заместитель губернатора.

Это далеко не все темы, которые затронули представители правительства. Поднимались и другие вопросы, в том числе говорили о реконструкции мостового перехода на Шевченко, покосе сорняков, транспортной и пешеходной доступности к новой школы.

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